Фура опрокинулась на минской кольцевой и снесла 40 метров ограждения

Новости Минска. Дорожный переворот. Фура опрокинулась днем 1 ноября на минской кольцевой. Авария произошла между улицами Притыцкого и Тимирязева. По словам очевидцев, водитель большегруза с российскими номерами превысил скорость и не справился с управлением. Машина зацепила отбойник, перевернулась, ее несколько метров протащило на боку. Грузовик снес около 40 метров ограждения, металлическая конструкция вылетела на встречные полосы магистрали, в итоге движение практически парализовало в обоих направлениях. Водителя фуры из покареженной кабины вытащил таксист, который стал очевидцем этой аварии.

Александр Богач, очевидец аварии:

Я ехал с противоположной стороны кольцевой и увидел, такое ощущение, как большой взрыв. Увидел, что фура перевернулась, остановился, подбежал к водителю. Смотрю, голова лежит на асфальте, стал помогать.

Водителя большегруза увезли на «скорой» с предварительным диагнозом "перелом плеча и черепно-мозговая травма". Однако еще на месте ДТП от него был слышен сильный запах спиртного. Эту версию подтвердили медики, при осмотре прибор показал в крови мужчины более 2 промилле алкоголя.

Валерий Мосенза, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска:

Еще не имеется информации по поводу гражданства. Однако в случае подтверждения данного факта, водитель будет привлечен по законам Республики Беларусь.

Из-за аварии на кольцевой для автомобилей открыты лишь две полосы. Фуру только сейчас поставили на колеса, чтобы убрать. Кроме того, сотрудникам МЧС пришлось смывать с асфальта топливо, которое вылилось из лопнувшего бензобака, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.