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  • Фото. Минувшей ночью в Волковысском районе фура с российскими номерами насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

Фото. Минувшей ночью в Волковысском районе фура с российскими номерами насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

22 апреля 2010 13:43
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О происшествии в милицию сообщили проезжавшие мимо водители.

В результате введённого в области плана «Перехват» нарушителя задержали уже через несколько часов. Разбитую машину, с характерными повреждениями и следами крови, горе-водитель пытался спрятать на одной из стоянок Слонима.

Сейчас он даёт признательные показания.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Если водитель скрывается с места происшествия, оставляет истекающего кровью человека умирать на дороге, то этому нет объяснения ни с человеческой, ни с этической точки зрения. И действия такие уже подпадают под уголовный кодекс, и не могут квалифицироваться ни как испуг, ни как состояние аффекта, а квалифицируются как оставление в опасности. Этот человек подлежит уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.

В Волковысском районе фура насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

В Волковысском районе фура насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

В Волковысском районе фура насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

В Волковысском районе фура насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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