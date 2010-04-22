Фото. Минувшей ночью в Волковысском районе фура с российскими номерами насмерть сбила женщину и скрылась с места преступления

О происшествии в милицию сообщили проезжавшие мимо водители.

В результате введённого в области плана «Перехват» нарушителя задержали уже через несколько часов. Разбитую машину, с характерными повреждениями и следами крови, горе-водитель пытался спрятать на одной из стоянок Слонима.

Сейчас он даёт признательные показания.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Если водитель скрывается с места происшествия, оставляет истекающего кровью человека умирать на дороге, то этому нет объяснения ни с человеческой, ни с этической точки зрения. И действия такие уже подпадают под уголовный кодекс, и не могут квалифицироваться ни как испуг, ни как состояние аффекта, а квалифицируются как оставление в опасности. Этот человек подлежит уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.