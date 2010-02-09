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Фото. Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

09 февраля 2010 08:50
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Более 55 тысяч пачек сигарет пытался незаконно провезти через территорию Беларуси в Литву гражданин России.

.Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили в автомобиле товар российского производства без акцизных марок на сумму более 140 миллионов рублей.   Водитель работал на литовскую фирму.

Андрей Соловьев, замначальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебской области:
В прошлом году нами задержано и изъято в доход государства порядка 150 тысяч пачек, а вот уже только за январь эта цифра составляет около 60 тысяч пачек. В отношении этого лица будет составлен следственный протокол и в административном плане ему грозит изъятие и конфискация в доход государства полностью этих сигарет, штраф до 50 базовых величин. При рассмотрении данного дела было принято решение отправить материалы в Департамент финансовых расследований, и, возможно, действия данного лица будут квалифицированы как незаконная предпринимательская деятельность в крупном или особо крупном размере, так что, возможно, будет возбуждено уголовное дело.

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

Фура с контрабандным табаком перевернулась и съехала в кювет

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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