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Фото. Фура перевернулась на скользкой дороге

25 февраля 2010 08:23
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ДТП произошло на трассе под Брестом.

Причины происшествия выясняются.

Фура перевернулась на скользкой дороге

Фура перевернулась на скользкой дороге

Фура перевернулась на скользкой дороге

Фура перевернулась на скользкой дороге

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария фуры

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