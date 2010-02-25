Фото. Фура перевернулась на скользкой дороге

Причины происшествия выясняются.
На Романовской слободе большая ледовая глыба сорвалась с карниза пятиэтажного дома и приземлилась на крышу припаркованного у подъезда автомобиля.
На одной из главных автотрасс на севере Перу столкнулись два автобуса.
Шесть человек погибли, около сорока травмированы. Многие в тяжелом состоянии.
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