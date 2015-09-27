Два, а то и три автомобиля на семью: как Беларусь стала лидером в СНГ по количеству машин на 1000 человек

Новости Беларуси. Стандарты качества БМЗ вполне применимы для производства продукции и для автомобильной промышленности. На неделе в Беларуси традиционно отметили Всемирный день без автомобиля. В это время предлагается хотя бы на немного отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. Однако год от года в Беларуси их все больше.

Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации:

Три машины во дворе. Я помню цифру – плотность загрузки на загородных дорогах. Считалось движение интенсивным, если попадалось более 9 автомобилей на 1 километр пути.

Сергей Варивода с ностальгией вспоминает начало 90-ых. Автомобиль – как роскошь, сродни эксклюзивному спорткару, на котором выезжаешь в выходные, а большую часть времени хранишь в гараже. А ведь была всего-то «копейка». Сегодня такую может купить едва ли не каждый студент. Стоянки возле университетов, предприятий и офисных зданий забиты личным транспортом. Похожая ситуация и в жилых кварталах.

Типичная городская картина: спальный район, многоэтажка, парковка возле дома. Еще 5-10 лет назад днем здесь было все свободно. Сегодня в обеденные часы уже с трудом можно найти место, а вечером вообще не припарковаться. Уровень автомобилизации в Беларуси растет, а Минск по количеству машин на 1000 человек среди лидеров городов в СНГ.

По данным авторитетного российского аналитического агентства, Беларусь в СНГ занимает первое место по количеству машин на тысячу человек: у нас 355 авто, в России – 317, Казахстане – 270, а Украине – менее 200.

Уровень автомобилизации – это важный экономический показатель, который наглядно демонстрирует качество жизни.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

Если анализировать начало 2000-ых, я помню, что мне удавалось добраться домой на машине за 15-20 минут. Сейчас этот путь практически удвоился во времени.

Согласно официальной статистике, количество автомобилей за последние 15 лет в Беларуси выросло более, чем в два раза.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

Уровень автомобилизации – это уровень потребления и достатка населения. Поэтому можно только радоваться тому, что у нас в стране этот уровень достаточно высок.

Владимир Николаевич стал чаще давить на тормоз. 19 лет он обучает курсантов навыкам вождения.

Владимир Петровский, мастер производственного обучения к управлению техническими транспортными средствами:

Лет 5-6 назад выехать не было проблем в 7.30. На сегодняшний день можешь простоять минут 15.

Одна из первых школ раньше не знала конкуренции – альтернативы просто не было, однако спрос вылился в предложение. И сегодня в одном только Минске порядка 70 аналогичных учебных заведений.

Александр Кулевский, директор автошколы:

В данный момент прирост существенен, по сравнению с предыдущими годами. Наша автошкола выпускает порядка 100-120 групп ежегодно.

Претендент на категорию сегодня не тот. Если раньше удостоверение получали, что называется, про запас, на перспективу, то сегодня, как правило, половина учащихся уже имеет автомобиль.

Помимо количества автомобилей сложно не заметить качественных изменений. Сегодня самое востребованное среди белорусов авто – это седан с бензиновым двигателем объемом 1600 кубических сантиметров, механической трансмиссией, зачастую не старше 3-5 лет.

Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации:

Рост доходов населения в последние годы обеспечивал достаточной серьезные объемы продаж легковых автомобилей. Хочу вам напомнить, что в 2011 году у нас было более 200 тысяч легковых автомобилей продано в Беларуси, включая новые и бывшие в употреблении. Ежегодно эта цифра не опускается последние 5-7 лет ниже 100-120 тысяч. Это достаточно большой объем.

Еще пять лет назад продажи новых автомобилей в Беларуси не превышали 15 тысяч машин в год. Однако в 2014 эта цифра выросла втрое – до 45 тысяч.

Потенциал роста автопарка в Беларуси еще весьма велик. При этом все чаще у нас можно встретить примеры стандартов развитых стран, когда на каждую семью приходится, по меньшей мере, две, а то и три машины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации:

В наших салонах бывают такие покупатели, которые приобретают дешевый автомобиль, но новый, чтобы на нем доехать до стоянки, гаража другого, более дорогого автомобиля. Поэтому ездят в булочную наши люди.