Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе. Накануне на автодороге Борисов – Березино 27-летняя женщина-водитель при развороте не уступила дорогу другому авто. Чтобы избежать столкновения, водитель за рулем попутного транспортного средства выехал на противоположную обочину.

Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии в Борисовском районе четырехлетний сын водителя погиб на месте, еще две женщины пассажирки с травмами в больнице. В автомобиле отсутствовало специальное детское автокресло.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.