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Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе, два человека – в больнице

05 мая 2014 13:56
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Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик погиб в аварии в Борисовском районе. Накануне на автодороге Борисов – Березино 27-летняя женщина-водитель при развороте не уступила дорогу другому авто. Чтобы избежать столкновения, водитель за рулем попутного транспортного средства выехал на противоположную обочину.

Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии в Борисовском районе четырехлетний сын водителя погиб на месте, еще две женщины пассажирки с травмами в больнице. В автомобиле отсутствовало специальное детское автокресло.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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