Четыре человека погибли в аварии под Брестом из-за тумана

Новости Беларуси. Четыре человека погибли в ДТП сегодня утром в Брестской области. Густой туман стал причиной сразу нескольких аварий.

Первая произошла в шесть утра. Водитель выехал на встречную полосу и из-за плохой видимости влобовую столкнулся с рейсовым автобусом.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома:

К сожалению, водитель «Фольксвагена-Пассат», как и два его пассажира 1981 и 1958 года рождения, погибли на месте происшествия. Пассажиров в рейсовом автобусе было шесть - одна женщина доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Чуть ранее на этой же дороге произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей: «скорой», Камаза и легковушки. Из-за сильного тумана водители не успели вовремя остановиться. В результате машины столкнулись одна за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Романович, заместитель начальника ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Не было соблюдено дистанции между транспортными средствами - водитель крана приостанавливался, ехал на маленькой скорости. Тоннаж, вы видите, какой у транспортного средства в условиях недостаточной видимости, мокрый асфальт. В данном случае один человек погиб, один находится в больнице.