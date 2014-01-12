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Британец лишился прав и заплатил штраф в $825 за езду в пьяном виде на игрушечном автомобиле

12 января 2014 13:39
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Новости Великобритании. Поездка на игрушечном автомобиле закончилась для жителя Великобритании лишением прав на один год и штрафом в размере 825 долларов. Столь суровое наказание водитель получил за управление машиной в нетрезвом виде.

Полицейские задержали нарушителя, когда он на уменьшенной копии микроавтобуса ехал из паба домой. В его крови было выявлено превышение предельной допустимой концентрации алкоголя в три раза. Игрушечный автомобиль британец изготовил для своего сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вождение в нетрезвом виде # авто

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