В первые дни после каникул в Беларуси произошло 4 ДТП с участием детей. 1 ребенок погиб

Новости Беларуси. Трагедия в Гродно. Первый учебный день после зимних каникул не обошелся без несчастья. В областном центре 15-тонный КамАЗ переехал школьницу. 13-летняя девочка оказалась под колесами грузовика, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Ребенка в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась прямо на операционном столе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Днем 9 января двое 13-летних школьников возвращались домой из Центра внешкольной работы, где участвовали в представлении. На перекрестке улиц Соломовой и Советских Пограничников около больницы скорой помощи в Гродно они попрощались: мальчик отправился на автобусную остановку в сторону деревни Барановичи, а девочка стала переходить дорогу в сторону улицы Соломовой по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Внезапно на перекрестке появился автопоезд КаМАЗ с прицепом. Грузовик поворачивал направо, предварительно установлено, что на дополнительной секции светофора горела зеленая стрелка. Не убедившись в безопасности пешеходов, 40-летний водитель, не снижая скорости, продолжил поворот. По словам очевидцев трагедии, девочка, заметив автомобиль, ускорила движение, однако дойти до разделительной зоны не успела. Предварительно установлено, что КаМАЗ зацепил ее левой стороной бампера, затем 15-тонная негруженая машина тремя колесами переехала ребенка.

В Гродно введены беспрецедентные меры безопасности на дорогах. ГАИ переходит на усиленное патрулирование города, особенно близ пешеходных переходов, которые, к слову, также оснастят камерами видеофиксации. Это необходимо, чтобы отслеживать нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Более того, на участках улиц, на которых существует потенциальная возможность нарушить скоростной режим, перед переходами установят «спящих полицейских».

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На данный момент возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшая проверка по факту данного ДТП. Также известно, что водитель на момент ДТП был трезв.

С сегодняшнего дня на многих пешеходных переходах будут устанавливаться видеокамеры, которые будут фиксировать нарушения водителями правил проезда пешеходного перехода, непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения. Более того, весь личный состав работает в усиленном режиме как в утреннее, так и в вечернее время.

На столь кардинальные меры в городе пошли после серии ДТП. С начала года в Гродно произошло уже 6 инцидентов на дороге с участием пешеходов. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Только накануне город потрясло ужасное ДТП, жертвой которого стала 13-летняя школьница. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Буквально сутки спустя в городе в ДТП пострадал еще один подросток. 15-летний мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль. К счастью, здесь обошлось без серьезных травм. У мальчика констатировали ушиб голени.

Первые учебные дни после каникул были омрачены и в столице. 10 января под колеса авто оказались двое минских школьников. Причем они переходили дорогу в установленном месте. Но и это не стало гарантией безопасности детей.