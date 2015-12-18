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Бежала на красный свет? Женщину с 3-летним ребёнком на руках сбили в Гродно

18 декабря 2015 17:30
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Новости Беларуси. Под колеса иномарки в Гродно попали женщина и ее трехлетний сын.

По предварительной информации,

мама с ребенком на руках выбежала на красный сигнал светофора. 

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
На улице Ольги Соломовой «Ситроен» сбил женщину с ребенком на руках. Мама с трехлетним сыном, по предварительной информации, выбежала на красный сигнал светофора. Обоих пришлось госпитализировать. Водитель сказал, что по ходу своего движения в направлении улицы Советских пограничников людей на пешеходном переходе не наблюдал. Когда въехал на него, справа на своей полосе увидел женщину с мальчиком боковым зрением. Очевидцами наезда оказались пять человек, которые помогут установить, на какой точно свет они появились на проезжей части.

Обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить. 

# Авария в Гродно # авто

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