Бежала на красный свет? Женщину с 3-летним ребёнком на руках сбили в Гродно

Новости Беларуси. Под колеса иномарки в Гродно попали женщина и ее трехлетний сын.



По предварительной информации,

мама с ребенком на руках выбежала на красный сигнал светофора.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На улице Ольги Соломовой «Ситроен» сбил женщину с ребенком на руках. Мама с трехлетним сыном, по предварительной информации, выбежала на красный сигнал светофора. Обоих пришлось госпитализировать. Водитель сказал, что по ходу своего движения в направлении улицы Советских пограничников людей на пешеходном переходе не наблюдал. Когда въехал на него, справа на своей полосе увидел женщину с мальчиком боковым зрением. Очевидцами наезда оказались пять человек, которые помогут установить, на какой точно свет они появились на проезжей части.