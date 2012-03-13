В Минске женщина, переходившая дорогу на зеленый сигнал светофора, попала под колеса иномарки и получила травмы

Произошел инцидент 13 марта около полудня на перекрестке проспекта Независимости и улицы Шафронянского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель «Рено» ехал со стороны улицы Городецкой, на пешеходном переходе мужчина намеревался повернуть направо. С его слов, из-за солнца он не заметил ни женщину, ни то, что для него горит красный свет.

Сергей Ильюшко, инспектор ОГАИ РУВД Первомайского района:

Женщина 1957 года рождения сразу доставлена в Больницу скорой медицинской помощи для уточнения диагноза. По предварительным данным, у нее ЧМТ легкой степени и под вопросом повреждение костей таза.