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Автобус со школьниками разбился в Бразилии: погибли 10 человек, более 20 ранены

28 октября 2014 13:21
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Новости Бразилии. Авария со школьным автобусом на юго-востоке Бразилии. Транспортное средство разбилось неподалеку от одного из крупнейших городов страны Сан-Паулу. Погибли, по меньшей мере, 10 человек. Еще более двух десятков ранены, многие из них находятся в критическом состоянии. Большинство погибших и пострадавших — младшие школьники.

По словам полиции, автобус вез детей на экскурсию. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Сейчас на месте трагедии работают медики, спасатели и полиция. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Бразилии

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