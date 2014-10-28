Автобус со школьниками разбился в Бразилии: погибли 10 человек, более 20 ранены

Новости Бразилии. Авария со школьным автобусом на юго-востоке Бразилии. Транспортное средство разбилось неподалеку от одного из крупнейших городов страны Сан-Паулу. Погибли, по меньшей мере, 10 человек. Еще более двух десятков ранены, многие из них находятся в критическом состоянии. Большинство погибших и пострадавших — младшие школьники.

По словам полиции, автобус вез детей на экскурсию. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Сейчас на месте трагедии работают медики, спасатели и полиция. Подробности инцидента выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.