Автоаварии в Беларуси. Почему сводки ДТП стали обыденностью и что чувствуют виновники трагедий

Новости Беларуси. 15 ноября во всем мире вспоминают жертв ДТП. День памяти – каждое третье воскресенье ноября. По статистике, на дорогах людей гибнет больше, чем в терактах. Каждый год автоаварии уносят жизни 1 млн 250 тысяч людей по всему миру. Половина жертв – пешеходы. Кроме того, чаще на дорогах гибнет молодежь – люди в возрасте от 15 до 29 лет. Всемирная организация здравоохранения предполагает, что через пять лет дорожные происшествия смогут стать третьей главной причиной гибели или увечий.

Сводки ДТП – уже некая обыденность. Их в новостях мы видим каждый день. Как правило, большинство пропускаем мимо, иногда останавливаемся на подробностях. И лишь в редких случаях задаемся вопросом, что же дальше за тем роковым скрежетом колес.

Молодые, красивые и полные надежд. Неделю назад этим фото исполнилось два года. Это была бы их «бумажная» свадьба, но Сергея не стало. 25 августа 2014 года парню на мотоцикле не уступил дорогу внедорожник. Удар был фатальным.

Первые месяцы для девушки прошли как в тумане. Но нужно было жить дальше. Ради их с Сергеем общего сына – маленького Глеба.

Марина Иванюкович, вдова погибшего Сергея Иванюковича:

Где-то фотографии он смотрит, сейчас становится взрослее, подходит и говорит: «Папа, где ты?» Эти моменты очень тяжелые. Мы были в гостях, и там говорят: «Семен, иди посмотри, там, наверное, папа твой пришел». И Глеб подрывается, трясет меня за руку: «Мама, мама – папа!» И как ему объяснить? Он ждет, он хоть и маленький, но уже понимает.

Андрей Горновский, осужденный:

В моем случае в лобовом столкновении погибла практически семья. Очень тяжелый осадок от того, что я не могу воскресить или повернуть все назад.

Крепкая семья, свое дело и та роковая авария. Февральский вечер 2008 года навсегда разделил жизнь на «до» и «после». Андрей возвращался из командировки. В машине, в которую он врезался, выжила только 5-летняя малышка. Ее мама, папа и 10-летняя сестра погибли.

Андрей Горновский, осужденный:

И сейчас, и, наверное, позже я прекрасно понимаю, что такое с этим жить. Жить с тем, что где-то ходит человек, такой же, как моя дочь. У моей дочки, благо, остался отец, которого она любит, которого она ждет, которого… У того ребенка не осталось никого.

На могилу старшего брата Сергей приходит каждый месяц. Диме было всего 20, когда его, ехавшего с другом на велосипедах, сбил пьяный дальнобойщик. О гибели родного человека Сергей узнал, находясь в армии. С того страшного вечера прошло пять лет, но парню и сегодня тяжело подобрать слова. Впрочем, на вопрос «лечит ли время», наш герой ответит не задумываясь.

Сергей Гупалович, брат погибшего Дмитрия Гупаловича:

Нет, нет. Часто вспоминается, очень часто. Снится. Как будто бы он тут. Понимаете?

Сергей Пищ, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Первомайского района г. Минска:

Были слезы не только у инспекторов, у меня. Были слезы у всех, кто приезжал на место, потому что не передать словами, когда близкий друг, товарищ, коллега уходит из жизни. Вот мы с ним в 10 часов заступили на службу, а в два часа – все.

Все произошло именно здесь. На 9-м километре. Напарника Сергея Павла Груздева насмерть сбил пьяный водитель, после чего пытался скрыться, но далеко ему уехать не удалось. Мужчину задержали. Он еле стоял на ногах, однако по мере отрезвления приходило и осознание.

Сергей Пищ, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Первомайского района г. Минска:

Просил нас отпустить его, чтобы он убегал в сторону, а мы как с побега открыли по нему огонь. Он не хотел с этим жить, рассказывая нам, что никогда такого бы не совершил, будь в трезвом состоянии.

Павла Груздьева наградили орденом «За личное мужество». Посмертно. В Полонечке – родной деревни парня – появился памятник. А две недели назад, уже в Минске, окрыли «Аллею славы». Бюст в память о погибшем офицере стоит у входа в РУВД. Инспектору было всего 24, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фразу «если бы…» постоянно прокручивает и Сергей Клименко. Молодой человек ехал из ночного клуба, подвозил знакомых. Перед тем, как сесть за руль, выпил пива. О том, что случилось, узнал уже в больнице. На скорости машина влетела в забор, затем – в стену здания, после чего авто выбросило на остатки металлического ограждения. Погибли два пассажира – девушка и парень. Ей было – 20, ему – 21.

Сергей Клименко, осужденный:

Прежде, чем выпить и сесть за руль, надо очень много подумать, стоит ли это делать. Самое большое наказание – это то, что нет ребят, то, что это останется в душе. Не хотел я этого и не должно было это случиться.

Первое, что хочет сделать парень на воле, так это еще раз попросить прощения у родителей погибших ребят. Правда, ждать еще пять лет. А вот у Андрея такая возможность будет уже через год. Сергей после армии обзавелся своей семьей, у него трое детей и все же… Не отпускают воспоминания и инспектора ГАИ. Особенно на том 9-м километре, и особенно у памятника товарищу. О том, каким был папа, так похожему на него Глебу будет рассказывать Марина.

Прошлое не исправить. За последние 10 месяцев на дорогах Беларуси погибло 517 человек.