Авария в Минске. Возле станции метро перевернулась «скорая»

Новости Беларуси. Около 23.00 на улице Притыцкого и проспекте Пушкина водитель, управляющий «Рено Меган», не уступил дрогу карете «скорой помощи». В результате столкновения «скорая» перевернулась. 24-летний водитель легковушки получил травмы груди и живота. У водителя «скорой» множественные травмы и ушибы. Фельдшер, также находившаяся в "скорой", госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

Алена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района Минска:

По предварительным данным, было три машины. Одна машина уступила дорогу, а автомобиль «Рено Меган» продолжил движение.

Автомобиль «скорой» ехал на вызов. Пациентов в нем не было.