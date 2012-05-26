Международный байк-фестиваль в Бресте

Новости Беларуси. Байк-фестиваль в Бресте собрал мотоциклистов из 20 стран. Тысячи мотоциклистов с включенными фарами и световой иллюминацией в сопровождении машин ГАИ проследовали по центральным улицам Бреста к Берстской крепости. Колонна растянулась почти на 10 километров. На площадке у входа Брестской крепости развернулась демонстрация мототехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарек Пожога, байкер (Польша):

Я езжу 15 лет на «Харлее». Эта машина мне очень нравится. У него есть своя душа. Второго такого мотоцикла я не знаю.

Андрей Адамась, участник байк-клуба (Россия):

Мы целую зиму друг друга не видели, скучали. Много разных вопросов накопилось, тем для разговоров. Катаемся, общаемся. Прекрасная дорога.

Анджэй Пивек, участник байк-клуба (Польша):

Скорость – это еще не все. Нужно, чтобы скорость была такая, как движение на дорогах. Нельзя превышать. Я не езжу больше, чем 100-120 по вашим дорогам.

Олег Крипиневич, руководитель Брестского мотоклуба, организатор праздника:

Участников в пределах 4-5 тысяч. Нас посетили в этом году из Бельгии, Англии, с Находки человек приехал, из Кемерово. Больше людей прибыло из Литвы, Эстонии, Польши, немцев очень много.

Мотосезон открыт официально. Священнослужители освеятили железных коней. По традиции, организаторы фестиваля возложили цветы к Вечному огню, почтили память погибших воинов минутой молчания. Основное место проведения байк-фестиваля – за городом, в оздоровительном центре. Именно там праздник продолжится. Далее в программе – рок-концерт, благотворительный аукцион и фейерверк.