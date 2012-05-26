В Гродненской области 22-летняя девушка отвезла бабушку в больницу, а потом сама попала в реанимацию

Новости Беларуси. В кювет с гравийки вылетела 22-летняя девушка на «Рено» под Щучиным. Жительницу Гродно возле деревни Василишки занесло на дороге с гравийным покрытием, она съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель получила очень тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.

Девушка отвезла свою бабушку в больницу и возвращалась в деревню Кроньки. Причиной аварии считается неправильно выбранный скоростной режим. Ведь при движении по гравийным дорогам сцепление колес с покрытием намного хуже, чем на асфальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.