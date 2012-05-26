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В Гродненской области 22-летняя девушка отвезла бабушку в больницу, а потом сама попала в реанимацию

26 мая 2012 13:09
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Новости Беларуси.  В кювет с гравийки вылетела 22-летняя девушка на «Рено» под Щучиным. Жительницу Гродно возле деревни Василишки занесло на дороге с гравийным покрытием, она съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель получила очень тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.

Девушка отвезла свою бабушку в больницу и возвращалась в деревню Кроньки. Причиной аварии считается неправильно выбранный скоростной режим. Ведь при движении по гравийным дорогам сцепление колес с покрытием намного хуже, чем на асфальте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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