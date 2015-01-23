В Минске неизвестный проколол колеса у 11 неправильно припаркованных машин

Новости Беларуси. 22 января в Минске неизвестный проколол колёса у 11 машин. Инцидент произошёл на улице Голубева. Автовладельцы вызвали сотрудников ГАИ, однако те в первую очередь оштрафовали самих горе-водителей за неправильную парковку. После этого в милиции приняли заявления от 11 пострадавших.

В общей сложности злоумышленник проколол 44 колеса. Как оказалось, это уже не первый случай. Неправильно припаркованным в этом месте автомобилям уже прокалывали колёса летом 2014 года и в декабре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.