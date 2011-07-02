«Олдтаймер ралли» в Минске — заезд раритетных автомобилей страны

Всего в ралли принимают участие 30 авто до 1977 года выпуска. Все автомобили в полной исправности, прошли техосмотр и имеют отличный внешний вид.

Закись азота в своей машине 1968 года выпуска для Максима – обыденность. 44 летняя «Бьюик Ривьера» может разгоняться до 160 километров в час. Хозяин жалеет, что в городе на такой скорости не поездишь.

Максим Художников, владелец автомобиля:

Она для гонок предназначена. Специально закись азота ставилась. И, конечно, со светофора очень приятно уезжать и оставлять сзади современные автомобили.

Другая машина появилась, когда светофоров еще не придумали. 97 лет назад «Форд Т» стал первым по-настоящему доступным автомобилем в мире. Совсем недавно его в Беларусь привезли из Канады. В 1999 году эту модель признали самым значимым автомобилем ХХ века. Впрочем, после реставрации оригинальными остались только двигатель и керосиновые фары.

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер ралли»:

Это «Форд-Т» 1915 года. Автомобиль, который посадил на колеса весь мир. Никогда до этого не было такого уровня автомобилизации, как с появлением этой машины. Генри Форд создал конвейер, благодаря которому цена машины опустилась сначала до 830, а потом и до 280 долларов.

Еще один экземпляр, тоже «Форд», но уже Мустанг – единственный в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В своё время он стоил более двух тысяч долларов. Однако, как уверяют владельцы ретроавтомобилей, самое дорогое – это чувства, которые испытываешь, сидя за рулем.

Валерий Шумский, организатор «Олдтаймер ралли»:

Эти автомобили — это наше культурное наследие, культурное наследие всего человечества. И очень жалко, что в Беларуси этого не так уж и много. Поэтому задача стоит сейчас — это сохранить.

«Олдтаймер ралли» в Минске для любителей раритетных авто