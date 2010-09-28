Авария в Брестской области: возле погранперехода Козловичи опрокинулась польская фура

Погода меняется, а водители этого не учитывают. Скользкая дорога и плохая видимость 28 сентября стали причиной сразу трёх крупных аварий.

Так на трассе Гомель-Кобрин, недалеко от Речицы, легковушка столкнулась с автофургоном. Два человека погибли.

Виталий Кравченко водитель автофургона:

Я ехал по своей полосе, он по своей. Все было нормально. И вдруг, в последний момент, его развернуло и прямо поперек дороги мне. Уже ничего нельзя было сделать.

А в Брестской области произошло сразу два ДТП. Возле погранперехода Козловичи опрокинулась польская фура с грушами. Водитель, пытаясь предотвратить столкновение с микроавтобусом, не справился с управлением.

А буквально через несколько километров от этой аварии в кювет занесло легковую машину. Водитель пытался объехать пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В обоих случаях никто не пострадал.

К слову, за прошедшие сутки в Беларуси произошло 20 ДТП, в результате которых трое человек погибли, 24 — получили травмы различной степени тяжести. 166 водителей, задержанных сотрудниками ГАИ, были в нетрезвом состоянии.