Авария 27 августа в Минске: водитель потерял сознание за рулем, а в салоне его авто нашли использованный шприц

Новости Беларуси. Без функции автопилот. 27 августа рано утром на проспекте Пушкина в Минске столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель одного из них потерял сознание. Неуправляемая машина врезалась в другую, затем ее отбросило на ограждение.

Виновник аварии не пострадал, но инспекторы с трудом привели его в чувство. В салоне авто обнаружили использованный шприц. Молодой человек объяснил, что он якобы спортсмен и вколол себе анаболики.

Шприц отправлен на исследование, у парня взяты необходимые анализы. Кстати, водительского удостоверения у него нет. Почему – сейчас выясняется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Волчек, старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Фрунзенского РУВД:

Транспортное средство, которым он управлял, выяснено, что оно взято в аренду. Есть подозрение, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Взяты анализы. То есть будет результат, и, естественно, за дорожно-транспортное происшествие, и за употребление наркотических средств.