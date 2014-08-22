5 машин столкнулись на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка в Минске. Девушка решила проскочить на «красный»

Новости Беларуси. Сразу пять машин столкнулись 22 августа на пересечении улиц Притыцкого и Лобанка. А виновницей аварии, по предварительной версии, стала девушка на красной иномарке, которая попыталась проскочить на красный сигнал светофора.

Алая машина столкнулась с автомобилем, ехавшим по перекрестку перпендикулярно. Последний, в свою очередь, зацепил еще три легковушки. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Новохатский, инспектор ДПС ОГАИ РУВД Фрунзенского района:

Будет проводиться дальнейшая проверка. Допрашиваем водителей, очевидцев и, соответственно, будем делать запрос на видеокамеры.