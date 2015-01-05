43-летнего певца Рикки Мартина заживо похоронили в Лос-Анджелесе

Новости США. О смерти певца и актера сообщили в пятницу, 2 января. Видео с названием «Рикки Мартин трагически погиб в автомобильной катастрофе в Лос-Анджелесе» было опубликовано на YouTube, и за несколько дней собрало десятки тысяч просмотров.

Ролик моментально распространился по социальным сетям, вызвав общественный резонанс среди поклонников творчества Рикки Мартина.

К счастью, трагическое известие оказалось уткой. Сам певец на произошедшее отреагировал с юмором: в своем твиттере сегодня утром он опубликовал сообщение: «Привет с небес!».

Пользователи Сети периодически «хоронят» известных людей. Так, в разное время онлайн-кончину пережили певица Мадонна, актёр Джордж Клуни, актриса и певица Линси Лохан, певица Земфира, сатирик Михаил Жванецкий и другие.

Пожалуй, появление в американском журнале New York Journal ошибочного некролога, посвящённого писателю Марку Твену – самый известный случай преждевременных похорон. Тогда писатель направил агентству Associated Press телеграмму с фразой, ставшей впоследствии крылатой: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены». Подробнее об этом читайте здесь.