26 сентября на МКАД столкнулись 6 машин. Образовалась большая пробка

Новости Беларуси. ДТП с участием 6 машин случилось утром 26 сентября на минской кольцевой, в районе улицы Тимирязева. Серьёзно никто не пострадал. Но из-за аварии образовалась большая пробка, движение по внутреннему кольцу шло только по одной полосе.

Причину происшествия выясняют, но возможно, виной всему – скользкое дорожное покрытие, ведь синоптики прогнозировали заморозки этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального РУВД г. Минска:

Причиной данного ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции некоторыми водителями. На данный момент опрашиваются очевидцы и свидетели данного происшествия, устанавливаются виновники аварии. Пострадавших в данном ДТП нет.

Кстати, автомобилистам стоит быть особо внимательными и в ближайшие сутки: ночью снова ожидаются заморозки до 0…-3°С.