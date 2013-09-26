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26 сентября на МКАД столкнулись 6 машин. Образовалась большая пробка

26 сентября 2013 14:33
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Новости Беларуси. ДТП с участием 6 машин случилось утром 26 сентября на минской кольцевой, в районе улицы Тимирязева. Серьёзно никто не пострадал. Но из-за аварии образовалась большая пробка, движение по внутреннему кольцу шло только по одной полосе.

Причину происшествия выясняют, но возможно, виной всему – скользкое дорожное покрытие, ведь синоптики прогнозировали заморозки этой ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Причиной данного ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции некоторыми водителями. На данный момент опрашиваются очевидцы и свидетели данного происшествия, устанавливаются виновники аварии. Пострадавших в данном ДТП нет.

Кстати, автомобилистам стоит быть особо внимательными и в ближайшие сутки: ночью снова ожидаются заморозки до  0…-3°С. 

# Аварии # Авария в Минске # Анастасия Редько

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