24-летний мужчина на Opel сбил инспектора ГАИ на МКАД

Новости Беларуси. Сотрудник милиции с травмами доставлен в больницу. Как сообщили в Следственном комитете, опрошены водитель и очевидцы ДТП.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г.Минску:

Следственно-оперативной группой в ходе первоначальных проверочных мероприятий на месте происшествия установлено, что 2 августа около 10-40 на 38-м км МКАД минчанином 1991 г.р., управлявшим автомашиной «OPEL VECTRA», совершен наезд на инспектора ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД, выполнявшего служебные обязанности по обеспечению дорожной безопасности.

Установлено, что мужчина, находившийся за рулем «OPEL», в момент аварии был трезв.