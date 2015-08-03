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24-летний мужчина на Opel сбил инспектора ГАИ на МКАД

03 августа 2015 10:40
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Новости Беларуси. Сотрудник милиции с травмами доставлен в больницу. Как сообщили в Следственном комитете, опрошены водитель и очевидцы ДТП.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г.Минску:
Следственно-оперативной группой в ходе первоначальных проверочных мероприятий на месте происшествия установлено, что 2 августа около 10-40 на 38-м км МКАД минчанином 1991 г.р., управлявшим автомашиной «OPEL VECTRA», совершен наезд на инспектора ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД, выполнявшего служебные обязанности по обеспечению дорожной безопасности. 

Установлено, что мужчина, находившийся за рулем «OPEL», в момент аварии был трезв.

# Авария в Минске # авто # Александр Герасимов

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