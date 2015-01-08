18 автомобилей столкнулись в США из-за плохой погоды: 3 человека погибли, более 20 ранены

Новости США. Крупное ДТП произошло на севере США. Из-за плохих погодных условий столкнулись 18 автомобилей. На данный момент сообщается, что погибли 3 человека и более 20 получили ранения различное степени тяжести. Все они госпитализированы в срочном порядке.

На месте аварии затруднено движение, а небольшой участок дороги и вовсе перекрыт. Как заявили силовики, столь крупное ДТП было вызвано снежным бураном. Он вызвал крайне плохую видимость на дороге, из-за чего машины и столкнулись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.