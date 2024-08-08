Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Марина Пилипец, заместитель начальника отдела внутренних дел Калинковичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Мой отец проходил службу в Калинковичском РОВД, был в должности старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции. Трагически при исполнении служебного долга оборвалась его судьба. Всего ему было 35 лет на тот момент, мне было 10, брату было 7 и сестре было 11.

Он после себя оставил добрую память как опытного милиционера. Уже 20 лет я служу в органах внутренних дел. И скажу, что даже кроме чувства гордости, я в себе чувствую ответственность не только за свой выбор, а за то, что я продолжаю его дело. Служба в милиции приносит удовлетворение. Нет мелочей. Мы должны быть там, где нужны в любое время, в любой ситуации.