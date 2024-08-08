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Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции

08 августа 2024 17:42
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции-1

Марина Пилипец, заместитель начальника отдела внутренних дел Калинковичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению:
Мой отец проходил службу в Калинковичском РОВД, был в должности старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска криминальной милиции. Трагически при исполнении служебного долга оборвалась его судьба. Всего ему было 35 лет на тот момент, мне было 10, брату было 7 и сестре было 11.

Он после себя оставил добрую память как опытного милиционера. Уже 20 лет я служу в органах внутренних дел. И скажу, что даже кроме чувства гордости, я в себе чувствую ответственность не только за свой выбор, а за то, что я продолжаю его дело. Служба в милиции приносит удовлетворение. Нет мелочей. Мы должны быть там, где нужны в любое время, в любой ситуации.

Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции-4

Марина Пилипец:
Сегодня мы при РОВД организовали военно-патриотический клуб с символичным названием «Единство». Много мероприятий мы проводим и в рамках 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И они с удовольствием откликаются на любое мероприятие, на любую акцию.

Походив в наш клуб, они уже с твердым убеждением, что они желают быть сотрудниками милиции. Наблюдаем такую тенденцию, что сегодня ребята поступают с баллом почти в 300 и, может быть, даже чуть больше в Академию МВД, в Институт МВД. Это говорит о том, что престиж нашей службы растет и мы двигаемся в правильном направлении. 

Её отец погиб при исполнении долга. Пообщались с белоруской, которая 20 лет служит в милиции-7

Марина Пилипец:
Мне бы очень хотелось, чтобы ребята из моего клуба, чтобы мои дети, мои сыновья выросли достойными людьми, с добрым сердцем!

Подробности в видео.

# Женщины Беларуси # общество

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