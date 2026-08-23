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Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

23 августа 2026 11:20
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Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии. Эпицентр находился в префектуре Ибараки. Мощные подземные толчки ощущались еще в пяти регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 человек пострадали в результате землетрясения в Японии-2

В центре Токио около полутысячи домов остались без электроснабжения. В районе Кото произошел прорыв водопровода – поток воды затопил проезжую часть. Также объявлена угроза цунами. Сейсмологи предупреждают о рисках повторных толчков в ближайшую неделю. Власти порекомендовали жителям сохранять бдительность. Из‑за недавних ливней размок грунт, поэтому в холмистой местности не исключены оползни.

# Япония # Землетрясение в Японии

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