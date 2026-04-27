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Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы

27 апреля 2026 19:52
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Во Франции крупнейший профсоюз тюремных охранников заблокировал около 80 исправительных учреждений. Сотрудники требуют дополнительных ресурсов и решения проблемы перенаселенности тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых тюрьмах на одного надзирателя приходится более сотни заключенных. Например, в учреждении Нантер, рассчитанном на 600 мест, содержится 1 300 арестантов. Многим приходится спать на матрасах прямо на полу. 

Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы. Профсоюз призывает создать тысячи новых мест и активнее применять электронные браслеты для домашнего ареста вместо коротких сроков заключения. Если власти не примут меры, система может окончательно рухнуть. 

# Забастовка # Криминал

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