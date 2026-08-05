ЮАР запускает один из крупнейших ветропарков страны

В провинции Мпумаланга, где угольные шахты более века обеспечивали энергосистему ЮАР, заработал один из крупнейших новых объектов возобновляемой энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветропарк включен в коммерческую эксплуатацию – это часть национальной стратегии по наращиванию чистой генерации без ущерба для энергетической безопасности и рабочих мест. На запуске первой очереди проекта, вышедшей на коммерческую эксплуатацию, присутствовал лидер страны Сирил Рамафоса.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР: Мы собрались здесь, чтобы поздравить компанию Seriti Green – по праву гордость Южной Африки – с запуском ветропарка Ummbila Emoyeni в коммерческую эксплуатацию. Seriti – компания, которой мы по-настоящему гордимся: с проверенной репутацией в угольной отрасли страны, при этом ей нет и 10 лет, а она уже остается основой энергетики нашей страны.

У Ган, председатель совета директоров компании-производителя ветрогенераторов:

Этот проект позволит выработать 5,8 миллиона мегаватт‑часов чистой энергии и избежать выброса около 6,5 миллиона тонн углекислого газа. Вместе с нашим партнером мы также помогли создать более двух тысяч рабочих мест – в сферах разработки, строительства, эксплуатации и в местных цепочках поставок.

Мощность ветропарка составляет 155 мегаватт, а его ежегодная выработка ожидается на уровне около 480 тысяч мегаватт‑часов – этого достаточно для энергоснабжения примерно полумиллиона домохозяйств. Ветропарк станет тестом того, может ли частный сектор трансформировать угольное сердце Южной Африки.