Сборная Беларуси по гандболу вновь победила команду России в Суперсерии

Сборная Беларуси по гандболу пока непобедима в Суперсерии против команды России. Сегодня, 3 ноября, подопечные Юрия Шевцова одержали уже вторую викторию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоговый счет – 27:26. Матч получился тяжелым. После первого отрезка наши парни лидировали с комфортным преимуществом – 13:7. Весомый вклад внес наш вратарь Игорь Черников. Гости заработали первый балл лишь на 13-й минуте. Однако во второй половине они все-таки смогли нивелировать разницу в счете и были близки к победе. Но белорусская дружина выстояла и вновь оставила дуэль за собой. Отмечено, что в первом матче наша сборная также была сильнее – 32:28.