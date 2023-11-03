Сборная Беларуси по гандболу вновь победила команду России в Суперсерии

Сборная Беларуси по гандболу пока непобедима в Суперсерии против команды России. Сегодня, 3 ноября, подопечные Юрия Шевцова одержали уже вторую викторию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Итоговый счет – 27:26. Матч получился тяжелым. После первого отрезка наши парни лидировали с комфортным преимуществом – 13:7. Весомый вклад внес наш вратарь Игорь Черников. Гости заработали первый балл лишь на 13-й минуте. Однако во второй половине они все-таки смогли нивелировать разницу в счете и были близки к победе. Но белорусская дружина выстояла и вновь оставила дуэль за собой. Отмечено, что в первом матче наша сборная также была сильнее – 32:28.
Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Конечно, я доволен результатом, что матч мы выиграли. Было два различных тайма. Дело в том, что сегодня не играли два опытных игрока – Королек и Кулак. В первой игре эта связка была неудержима, и на них строилась вся игра. Сегодня другие взяли – Хмельков, Рудь хорошо сыграли. То есть были моменты, когда другие брали инициативу на себя. Это то, что меня радует. То, что у нас появилась широта состава, у нас появилась скамейка. Ну и то, что ребята берут на себя в решающие минуты игры.
Третий матч Суперсерии состоится 5 ноября в минском Дворце спорта «Уручье». Старт в 16:00. Вход свободный.