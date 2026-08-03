«На взвод мы их набрали» – Караев о первых кандидатах в армию среди «нерадивых тружеников»
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. Главу государства интересовало, как в регионе справляются с ликвидацией последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды.
Непогода обнажила ряд проблемных вопросов в городском коммунальном хозяйстве. Бурные потоки воды мгновенно смывали ветки и листья, из-за чего ливневая канализация не справлялась с колоссальной нагрузкой.
Аварийные службы, МЧС, энергетики сработали максимально оперативно. Отдельно Юрий Караев доложил о ситуации в пострадавших от урагана Щучинском и Вороновском районах, где повреждены посевы кукурузы и рапса. Юрий Караев заверил Президента в том, что облисполком окажет помощь всем пострадавшим хозяйствам.
Как идет ликвидация последствий субботней стихии в Гродно?
Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Позвонил глава государства, чтобы узнать об этих последствиях. Он всегда держит руку на пульсе всех чрезвычайных происшествий в стране, мы это прекрасно знаем. Глава государства подробно интересовался, какие улицы, какой ущерб, как это было. Я ему все доложил.
Город – это очень сложное сооружение. В первую очередь из-за коммуникаций. И мгновенно очень много звонков на 115. Конечно же, на столько сообщений никакая телефонная служба не рассчитана. Мы сегодня на планерке для себя такие уроки-выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки (подробнее здесь).
Также в ходе доклада обсудили вопросы уборочной кампании и привлечение недобросовестных аграриев к несению срочной военной службы. Тех, кто подрывает работу в полях, нарушает дисциплину или уклоняется от своих прямых обязанностей в разгар жатвы, нужно отправлять в армию.
Особое внимание сейчас уделяется вопросам дисциплины. Есть ли уже случаи, когда приходилось задействовать такой, скажем так, механизм перевоспитания «нерадивых тружеников» с уборочной к военным?
Юрий Караев:
Главой государства была на селекторном совещании предложена схема, что тех, кто не хочет хорошо работать, кто ворует во время уборочной материальные средства, этих людей не в места лишения свободы, а немножко повысить их боевую готовность, как министр обороны сказал.
И у нас таких пару-тройку десятков набралось. Как я шучу, на взвод мы их набрали. Мы военкомами и милицией по ходатайству председателей райисполкомов, директоров предприятий собрали по всей области и посмотрим, кто из них куда годен.
Всех, кто «не умеет» работать, – в армию и на южную границу – Лукашенко.