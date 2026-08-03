«На взвод мы их набрали» – Караев о первых кандидатах в армию среди «нерадивых тружеников»

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. Главу государства интересовало, как в регионе справляются с ликвидацией последствий стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия непогоды.

Непогода обнажила ряд проблемных вопросов в городском коммунальном хозяйстве. Бурные потоки воды мгновенно смывали ветки и листья, из-за чего ливневая канализация не справлялась с колоссальной нагрузкой. Аварийные службы, МЧС, энергетики сработали максимально оперативно. Отдельно Юрий Караев доложил о ситуации в пострадавших от урагана Щучинском и Вороновском районах, где повреждены посевы кукурузы и рапса. Юрий Караев заверил Президента в том, что облисполком окажет помощь всем пострадавшим хозяйствам.

Как идет ликвидация последствий субботней стихии в Гродно? Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Позвонил глава государства, чтобы узнать об этих последствиях. Он всегда держит руку на пульсе всех чрезвычайных происшествий в стране, мы это прекрасно знаем. Глава государства подробно интересовался, какие улицы, какой ущерб, как это было. Я ему все доложил. Город – это очень сложное сооружение. В первую очередь из-за коммуникаций. И мгновенно очень много звонков на 115. Конечно же, на столько сообщений никакая телефонная служба не рассчитана. Мы сегодня на планерке для себя такие уроки-выводы сделали, что вместе с аварийщиками надо поднимать по тревоге, мобилизовать и увеличивать тех, кто будет принимать звонки (подробнее здесь).