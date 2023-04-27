Байден пообещал КНДР смену режима в случае ядерного удара по Штатам

Американский лидер Джо Байден угрожает Северной Корее сменой режима в случае, если КНДР предпримет попытку ядерного удара по Америке или союзникам, пишет РИА Новости.

При таком сценарии режим КНДР прекратит существовать, отметил глава Белого дома. Он также заявил, что Штаты не строят планов размещать ядерное оружие в Южной Корее, но наведываться туда атомные субмарины США будут.

Как сообщают СМИ, между Вашингтоном и Сеулом планируются двусторонние консультации на случай ядерного удара со стороны КНДР. Лидер Республики Корея Юн Сок Ёль сообщил, что если ядерный удар все же случится, будет ответное применение всех сил двустороннего альянса, в том числе ядерного оружия США.