Главным тренером ХК «Шахтёр» стал Ярослав Чуприс

Новости Беларуси. Ярослав Чуприс утвержден главным тренером хоккейного клуба «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На данный момент солигорская команда принимает участие в чемпионате Беларуси, где занимает четвертую позицию в таблице лидеров.

Напомним, Чуприс – четырехкратный чемпион страны и шестикратный серебряный призер, обладатель Кубка Шпенглера и Континентального кубка, участник пяти чемпионатов мира в составе национальной сборной. Во время своей хоккейной карьеры, выступая за «Шахтер», он провел семь сезонов.