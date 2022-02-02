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Главным тренером ХК «Шахтёр» стал Ярослав Чуприс

02 февраля 2022 13:55
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Новости Беларуси. Ярослав Чуприс утвержден главным тренером хоккейного клуба «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». На данный момент солигорская команда принимает участие в чемпионате Беларуси, где занимает четвертую позицию в таблице лидеров. 

Главным тренером ХК «Шахтёр» стал Ярослав Чуприс-1

Напомним, Чуприс – четырехкратный чемпион страны и шестикратный серебряный призер, обладатель Кубка Шпенглера и Континентального кубка, участник пяти чемпионатов мира в составе национальной сборной. Во время своей хоккейной карьеры, выступая за «Шахтер», он провел семь сезонов.

# Хоккей Беларуси # Ярослав Чуприс # Фотофакт

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