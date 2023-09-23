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Хоккей. «Шахтёр» и «Гомель» провели повторный матч

23 сентября 2023 16:42
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Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. В принципиальном противостоянии дня солигорский «Шахтер» принимал на своем льду «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» и «Гомель» провели повторный матч-1

Подопечные Сергея Стася несколькими днями ранее нанесли команде Ярослава Чуприса первое поражение в сезоне. Но взять реванш не получилось. Счет в матче открыли гости на 13-й минуте. Шайба в активе Николая Сусло. Во втором периоде Владислав Котков увеличил преимущество. Однако горняки сумели сравнять усилиями Дениса Григоркевича и Георгия Анаркулова. Игра перешла в овертайм.

Полная цифровая картина дня: «Неман» проводит повторный поединок с «химиком», а «Локомотив» примет «Могилев».

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Ярослав Чуприс # Фотофакт

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