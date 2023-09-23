Хоккей. «Шахтёр» и «Гомель» провели повторный матч

Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. В принципиальном противостоянии дня солигорский «Шахтер» принимал на своем льду «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Сергея Стася несколькими днями ранее нанесли команде Ярослава Чуприса первое поражение в сезоне. Но взять реванш не получилось. Счет в матче открыли гости на 13-й минуте. Шайба в активе Николая Сусло. Во втором периоде Владислав Котков увеличил преимущество. Однако горняки сумели сравнять усилиями Дениса Григоркевича и Георгия Анаркулова. Игра перешла в овертайм.