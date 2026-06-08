Партия Пашиняна получила меньше 50% голосов – итоги выборов в Армении

В Армении подвели итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49 % голосов. Этого недостаточно для единоличного формирования кабинета, но за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов правящая сила все же надеется собрать правительство большинства. На втором месте – блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третью строчку занял альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. Пашинян выступает за сближение с Евросоюзом. Оппозиция, напротив, хочет сохранить тесные связи с Россией. Однако сам премьер после голосования подчеркнул, что страна все же продолжит бесконфликтную работу в рамках ЕАЭС. Армения объективно не готова к членству в Евросоюзе. И здесь показательны выводы наблюдателей от ОБСЕ. Они констатировали нарушения на выборах, несовместимые со стандартами Совета Европы. Выборы по-армянски. Кто за, кто против?

Самый яркий момент предвыборной гонки в Армении – голубь мира, которого Никол Пашинян пытался запустить в небо за несколько дней до голосования. Кадры того, как птица наотрез отказалась исполнять отведенную ей роль – возвестить о грядущем процветании страны, разлетелись по всему интернету. Этот курьез стал зловещим символом всей кампании. Действия политической элиты вызывают у людей лишь недоумение. Власть не получила большинства, оппозицию задавили. Страна, как тот голубь, зависла в неопределенности, не понимая, в каком направлении двигаться. Фара Карими, специальный координатор ОБСЕ:

Кампания в Армении была крайне конфронтационной, с разделяющей риторикой и отмечена обвинениями в подкупе голосов и других нарушениях избирательных прав, что привело к многочисленным уголовным делам против оппозиционных кандидатов и активистов.

В день выборов Следственный комитет Армении возбудил 59 уголовных дел. Чаще всего фиксировали голосование за других, вынос бюллетеней за пределы участков и ограничение работы избиркомов. Но давление на оппозицию началось задолго до этого. За день до голосования партию Карапетяна пытались снять с гонки. Сам он находился под домашним арестом.

Самвел Карапетян, лидер оппозиционной партии «Сильная Армения»:

Прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят сегодня арестовали, вчера больше ста человек арестовали. Масштабы зачистки впечатляют. 700 сторонников Карапетяна за решеткой. Под стражей оказались два председателя и секретарь избиркомов. В Лорийской области задержали группу за подкуп голосов. А в селе Личк доверенные люди правящей партии и вовсе пустили в ход кулаки. Досталось и одной из самых крупных армянских диаспор – российской, которая прилетела в Армению, чтобы проголосовать. Пассажирам из Москвы в самолетах раздавали справки о тюремных сроках за «купленный» голос. И все это неудивительно, так как на внешнем контуре ЕС и США поддерживают Ереван. Напомним, в мае Пашинян провел саммит Евросоюз-Армения, а в 2025 году принял закон о вступлении страны в ЕС, но при этом не проводил референдум.