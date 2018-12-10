Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также необходимой поддержкой для прохождения в парламент заручились партии «Процветающая Армения» 8% голосов и «Просвещенная Армения» свыше 6% голосов. Тогда как бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% и впервые не прошла в парламент.

Для Армении это были первые досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.