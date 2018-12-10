Прямой эфир

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

10 декабря 2018 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. На парламентских выборах в Армении блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрал более 70% голосов избирателей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах-1

Также необходимой поддержкой для прохождения в парламент заручились партии «Процветающая Армения» 8% голосов и «Просвещенная Армения» свыше 6% голосов. Тогда как бывшая правящая Республиканская партия Армении набрала лишь 4,7% и впервые не прошла в парламент.

Для Армении это были первые досрочные парламентские выборы. В них приняли участие два блока и девять партий.

# Выборы в Армении # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек
10 декабря 2018 08:42

Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма
10 декабря 2018 08:37

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»
09 декабря 2018 20:49

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»