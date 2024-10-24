Володин: план Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ провалился

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что саммит БРИКС в Казани показал несостоятельность плана Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ. Об этом пишет ТАСС.

В работе саммита участвуют специалисты из 36 стран, 22 – делегации на самом высоком уровне.

Владимир Володин отмечает, что экономика стран БРИКС развивается более быстрыми темпами и показывает устойчивое положение, а доля БРИКС в мировом объеме ВВП по ППС будет составлять 36,7%, что выше, чем у «Большой семерки».

Он также отметил важность межпарламентского сотрудничества и стремления стран к созданию многополярного и справедливого мира.