Прямой эфир

Володин: план Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ провалился

24 октября 2024 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что саммит БРИКС в Казани показал несостоятельность плана Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ. Об этом пишет ТАСС.

В работе саммита участвуют специалисты из 36 стран, 22 – делегации на самом высоком уровне.

Владимир Володин отмечает, что экономика стран БРИКС развивается более быстрыми темпами и показывает устойчивое положение, а доля БРИКС в мировом объеме ВВП по ППС будет составлять 36,7%, что выше, чем у «Большой семерки». 

Он также отметил важность межпарламентского сотрудничества и стремления стран к созданию многополярного и справедливого мира.

# Вячеслав Володин # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МИД РФ: договор с КНДР снизит риск ядерной войны на Корейском полуострове
24 октября 2024 10:50

МИД РФ: договор с КНДР снизит риск ядерной войны на Корейском полуострове

За последние 19 дней в Газе погибли больше 700 палестинцев
24 октября 2024 10:40

За последние 19 дней в Газе погибли больше 700 палестинцев

Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия
24 октября 2024 10:39

Трамп с небольшим преимуществом опережает Харрис в рейтинге доверия