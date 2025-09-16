Володин: санкции против РФ ударили бумерангом по Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что экономика России устояла под санкционным давлением, в отличие от стран Европы, которые, по его словам, сами страдают от введенных ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что ранее прогнозировался крах экономики России, но в итоге ситуация сложилась иначе.

Володин отметил, что при наличии более 30 000 санкций нужно принимать сбалансированные решения, избегая популизма.

Он призывает депутатов к совместной работе, отмечая, что в основе любых обязательств должно лежать финансовое обеспечение, и эта тема станет одной из приоритетных для парламента в ближайшие месяцы.

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