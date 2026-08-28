Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу

Верность Родине. Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси, а также учащиеся ведомственного Специализированного лицея сегодня, 28 августа, принесли присягу. Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У первокурсников позади курс молодого бойца. За месяц они изучили азы будущей профессии. Прежде чем приступить к дальнейшему обучению, будущие офицеры поклялись в верности закону, народу и Отечеству. Лицеисты, в свою очередь, пообещали старательно учиться и овладевать знаниями и умениями, необходимыми для настоящих патриотов и будущих защитников Родины.

Мирослав Котов, курсант Академии МВД Беларуси:

Пример я брал изначально со своих родителей. У меня династия, родители тоже служат. И решил пойти по их примеру и тоже вот поступить в Академию МВД. Сначала поступил в Специализированный лицей МВД, выпустился из него и поступил в Академию МВД. Поступил я на факультет криминальной милиции. Хочу быть оперативником. Очень нравилось это с самого детства. Очень интересная, непростая работа.

Александр Стародубис, курсант Академии МВД Беларуси:

Я захотел быть следователем, помогать людям, бороться с преступностью. Я справедливый человек, люблю помогать людям и готов всегда. Курс молодого бойца закалил каждого из нас, стоящих здесь, в строю сейчас на этой площади. Поэтому с уверенностью могу сказать, что каждый, стоящий в этом строю, действительно готов служить своему Отечеству. Поступить в учебные заведения МВД смогли далеко не все. Отбирали лучших в учебе и физподготовке. В учебных заведениях МВД Беларуси – традиционно высокий конкурс. В колледже и лицее на одно место претендовали до пяти человек. В Год белорусской женщины увеличили набор девушек.