Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу
Верность Родине. Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси, а также учащиеся ведомственного Специализированного лицея сегодня, 28 августа, принесли присягу. Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У первокурсников позади курс молодого бойца. За месяц они изучили азы будущей профессии. Прежде чем приступить к дальнейшему обучению, будущие офицеры поклялись в верности закону, народу и Отечеству. Лицеисты, в свою очередь, пообещали старательно учиться и овладевать знаниями и умениями, необходимыми для настоящих патриотов и будущих защитников Родины.
Мирослав Котов, курсант Академии МВД Беларуси:
Пример я брал изначально со своих родителей. У меня династия, родители тоже служат. И решил пойти по их примеру и тоже вот поступить в Академию МВД. Сначала поступил в Специализированный лицей МВД, выпустился из него и поступил в Академию МВД. Поступил я на факультет криминальной милиции. Хочу быть оперативником. Очень нравилось это с самого детства. Очень интересная, непростая работа.
Александр Стародубис, курсант Академии МВД Беларуси:
Я захотел быть следователем, помогать людям, бороться с преступностью. Я справедливый человек, люблю помогать людям и готов всегда. Курс молодого бойца закалил каждого из нас, стоящих здесь, в строю сейчас на этой площади. Поэтому с уверенностью могу сказать, что каждый, стоящий в этом строю, действительно готов служить своему Отечеству.
Поступить в учебные заведения МВД смогли далеко не все. Отбирали лучших в учебе и физподготовке. В учебных заведениях МВД Беларуси – традиционно высокий конкурс. В колледже и лицее на одно место претендовали до пяти человек. В Год белорусской женщины увеличили набор девушек.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Они действительно выбрали ту профессию, которая требует самоотдачи. Если надо, для того чтобы обеспечить безопасность нашей стране, они прекрасно это понимают. Самое главное, понимают их родители. Нужно обеспечить безопасность нашей стране. Они готовы отдать самое дорогое – это свои жизни. Хочу сказать, что служба в милиции нелегкая. Это прекрасно знают. У многих из курсантов есть родственники – папы, мамы, которые служили в органах внутренних дел, дедушки. Сегодня, даже проходя курс молодого бойца, они прошли целый месяц, вы видите – это совершенно другие ребята.
Курсанты колледжа МВД впервые принесли торжественную присягу. Учебное заведение начало работу в 2026 году. Молодые люди пройдут обучение по специальности «Правовое обеспечение общественной безопасности».