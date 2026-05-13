7 тысяч мирных жителей уничтожены в годы ВОВ – как в Крупском районе боролись с немецко-фашистскими захватчиками

В годы Великой Отечественной войны Беларусь понесла невосполнимые потери. Страна потеряла каждого третьего жителя. Масштаб трагедии сложно оценить до сих пор. День Победы в Минской области приближали как могли. Бои под Минском, освобождение Борисова, операция «Багратион». Также активно развивалось партизанское движение, в том числе и в Крупском районе. Как здесь боролись с немецко-фашистскими захватчиками и как хранят память о прошлом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Татьяна Мельник, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома: Более 7 тысяч мирных жителей нашего района были уничтожены в годы Великой Отечественной войны. Две деревни, которые разделили судьбу Хатыни. Более 100 деревень, которые были частично сожжены вместе с жителями. Боевые действия на территории района начались уже в начале Великой Отечественной войны. В первых числах июля 1941 года район был оккупирован. С первых дней на территории нашего района развернулось партизанское движение. Были созданы первые партизанские отряды, которые начали боевые действия против фашистов. 11 воинов совершили свои подвиги на нашей Крупской земле и получили за это звание Героя Советского Союза. В предвоенный период проживали простые люди. Простые труженики – крестьяне, рабочие. Люди, которые работали на земле, заводах, предприятиях. Никакой угрозы они не представляли, но тем не менее подвергались уничтожению и гонению.

Лилия Федькина, научный сотрудник Крупского историко-краеведческого музея:

Крупский край наш можно называть, конечно, партизанским краем. Наверное, наиболее знаменитый отряд – это был у нас отряд имени Сергея, который возглавлял Жунин Сергей Георгиевич. Это кадровый военный, который, отступая, выбираясь из окружения, добрался до наших ухвальских лесов, в общем решил создать партизанский отряд. Это была 8-я Круглянская бригада, потому что базировалась в Крупском районе и Круглянском районе. Поэтому эту зону они больше всего охраняли. Партизаны боролись очень громко у нас. Одно из таких больших действий, которые совершили партизаны – это был разгром гарнизона в деревне Славное. Был очень большой разгром. Там на то время собралось очень много вооруженных сил противника. Нашим партизанам удалось, в общем, разгромить все удачно. В августе месяце 1942 года это удачно все произошло. Но немцы не заставили себя ждать.

В отместку действием партизан были взяты 100 заложников из местных жителей Крупского района, деревни Славная и окружающих деревень. Все, кто находились наиболее такие активные подпольщики, партизаны в тюрьме крупской были расстреляны возле нашего кладбища в 1942 году. Это была демонстративная казнь, которую устроили фашисты. На семи грузовиках крытых привезли 100 ни в чем не повинных людей. В пять утра выкопали огромную яму. Согнали более 1,5 тысячи жителей Крупского района и близлежащих деревень к этому месту. Потом по пять-шесть человек подводили людей, расстреливали прилюдно. После этого привели всех, кто был на этой казни для того, чтобы они посмотрели, что будет с тем, кто не повинуется немецкому порядку.