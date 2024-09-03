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Шри-Ланка досрочно разрешила безвизовый въезд для белорусов

03 сентября 2024 18:00
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Новые туристические маршруты открываются для белорусов. Свободные путешествия теперь доступны и в Шри-Ланку. Правительство этого островного государства ввело упрощенный визовый режим для наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шри-Ланка досрочно разрешила безвизовый въезд для белорусов-2

Им можно воспользоваться уже сейчас, а не с 1 октября, как планировалось ранее. Нововведение также стало актуальным для жителей еще 37 стран. Такое резкое изменение власти объясняют проблемами с недавно введенной системой выдачи электронных виз и огромными очередями в аэропортах. Поэтому ради облегчения ситуации и было решение упростить правила въезда в страну. Сейчас туристам достаточно поставить штамп в паспорте с указанием даты въезда, а находиться на Шри-Ланке можно будет до 30 дней без оформления визы.

# Визы # Туризм

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