Шри-Ланка досрочно разрешила безвизовый въезд для белорусов

Им можно воспользоваться уже сейчас, а не с 1 октября, как планировалось ранее. Нововведение также стало актуальным для жителей еще 37 стран. Такое резкое изменение власти объясняют проблемами с недавно введенной системой выдачи электронных виз и огромными очередями в аэропортах. Поэтому ради облегчения ситуации и было решение упростить правила въезда в страну. Сейчас туристам достаточно поставить штамп в паспорте с указанием даты въезда, а находиться на Шри-Ланке можно будет до 30 дней без оформления визы.