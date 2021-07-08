Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси

Новости Беларуси. Глава государства Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами Президента Беларуси, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мною принято решение о назначении вас управляющим делами Президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами Президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами, как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали.

Он отметил, что это касается в том числе повседневной жизни, будь то поход в магазин или посещение того или иного предприятия.

Александр Лукашенко:

Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица.

Александр Лукашенко подчеркнул, что времени на раскачку нет.

Александр Лукашенко:

Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая. Но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас жизнь побросала. Начиная с Круглого, «Рассвета» (в 1977-1997 годах Валерий Иванов работал на различных должностях в Круглянском районе, в том числе руководил сельхозпредприятиями, курировал соответствующую сферу, а с 1997-го по 2002 год был председателем колхоза «Рассвет» в Кировском районе – прим. БЕЛТА), вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это очень ценю, и я это никогда не забуду.

Но это не значит, что легко будет. Все считают, что Управление делами Президента – это то, что Дворец Независимости и загородная резиденция Президента. Да нет, Управление делами – это огромная махина.

Он напомнил, что в свое время в ведение Управления делами отдавались в том числе наиболее проблемные предприятия и организации, где складывалась сложная ситуация. Например, «Белхудожпромыслы».

Александр Лукашенко:

Я их спасал просто. Поэтому под крыло взял.

В национальных парках Беларуси был разбой полный. Мне пришлось их тоже взять под крыло, чтобы навести там порядок. Сегодня мы имеем неплохой результат, но есть и недостатки, над которыми надо работать.

Он уверен, что опыт работы Валерия Иванова на разных должностях будет востребован и на новом посту. Президент сказал, что через некоторое время, когда новый руководитель войдет в курс дела, нужно будет собраться основным составом Управделами, включая руководителей крупных предприятий, тех, кого обычно приглашают на коллегию ведомства, и обсудить стратегию работы на перспективу.

Александр Лукашенко:

Но убедительно прошу, чтобы вы дошли до каждого предприятия, посмотрели на руководящий состав. Обязательно. От этого никуда не деться.

Еще одна задача, которую обозначил Президент, касается потребкооперации.

Александр Лукашенко:

Я, как мог, спасал потребкооперацию. Позицию вы мою знаете. Насколько можно было ее спасать при той жестокой конкуренции и, скажу откровенно, накате, мы ее сохранили.

Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые сегодня выполняет потребкооперация, больше ни у кого нет.

Александр Лукашенко:

И не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать. А нам надо их обслуживать. Это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся по природе своей, понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да и в районных центрах, нельзя. Это треть населения Беларуси. И мы будем делать все для того, чтобы их поддержать. Поэтому под вашу персональную ответственность вместе с Администрацией Президента и правительством подберите руководителя и внесите предложение. Поедем с вами в определенное время в потребкооперацию, я уже давно там не был, и поговорим о проблемах, назначив туда нового человека.

Это три крупные задачи, которые сегодня стоят передо мной фактически, и которые вам придется реализовывать.

Он также обратил внимание на то, что Валерий Иванов продолжит занимать пост уполномоченного представителя Президента по Брестской области.

Александр Лукашенко:

Хорошо знаешь область, кадры. Люди тебя хорошо знают. Я не вижу необходимости делать какие-то рокировки. Да и работы Управляющему делами там предостаточно.

Кроме того, Александр Лукашенко пояснил, что пригласил на встречу и сотрудника Службы безопасности Президента, который по своим должностным обязанностям регулярно взаимодействует с Управделами в вопросах обеспечения деятельности главы государства.

Александр Лукашенко:

Поэтому есть смысл сегодня оговорить эту тему. Вы, думаю, вдвоем потом сядете и подумаете, как вы будете работать по тем вопросам, которые относятся и к вам, и к Службе безопасности Президента.

Как сообщалось, 11 июня Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана с просьбой отправить его в отставку с должности управляющего делами Президента Беларуси.

Александр Лукашенко:

Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано.

Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал.

Через несколько дней, 15 июня, глава государства официально утвердил свое решение, подписав указ об освобождении Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента Беларуси в связи с выходом в отставку.