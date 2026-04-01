Владимир Зеленский предпринимает попытки на случай побега с Украины обеспечить для себя «запасной аэродром» в арабском мире, пишет ТАСС со ссылкой на главу движения «Другая Украина», бывшего лидера запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
«Кровавому клоуну не вывернуться», было много обмана, много украдено, сказал Медведчук. По словам политика, визиты Зеленского в Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию связны именно с поиском путей отхода при бегстве из страны. «Зеленский сам указал на те страны, где у него спрятаны коррупционные деньги», ведь именно огромные тайные счета обеспечили ему пропуск в арабские страны, считает политик.
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