В преддверии Дня Победы председатель Совета Республики посетила ветерана ВОВ Ядвигу Еробкину

В канун Дня Великой Победы главные герои в Беларуси – участники Великой Отечественной войны. Их стараются окружить вниманием и заботой: дарят подарки, устраивают концерты во дворах, благодарят за мирное небо над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приехала в гости к Ядвиге Еробкиной, которая осенью отметит 101-й день рождения. В рамках акции «Совет Республики с благодарностью ветеранам» Ядвиге Генриховне вручили цветы и подарки. А в беседе речь шла о воспоминаниях о годах войны и мирной жизни в стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Добрый день, Ядвига Генриховна, моя дорогая, искренне рада вас приветствовать и искренне от всей души хочу поздравить с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Биография Ядвиги Генриховны – это пример несгибаемой воли и любви к Родине. В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде. А в мирное время прошла трудовой путь от медсестры в госпитале до инженера-метролога, удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Победный май 1945-го ветеран помнит и сегодня.