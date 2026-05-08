В преддверии Дня Победы председатель Совета Республики посетила ветерана ВОВ Ядвигу Еробкину
В канун Дня Великой Победы главные герои в Беларуси – участники Великой Отечественной войны. Их стараются окружить вниманием и заботой: дарят подарки, устраивают концерты во дворах, благодарят за мирное небо над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приехала в гости к Ядвиге Еробкиной, которая осенью отметит 101-й день рождения. В рамках акции «Совет Республики с благодарностью ветеранам» Ядвиге Генриховне вручили цветы и подарки. А в беседе речь шла о воспоминаниях о годах войны и мирной жизни в стране.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Добрый день, Ядвига Генриховна, моя дорогая, искренне рада вас приветствовать и искренне от всей души хочу поздравить с наступающим праздником, Днем Великой Победы.
Биография Ядвиги Генриховны – это пример несгибаемой воли и любви к Родине. В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде. А в мирное время прошла трудовой путь от медсестры в госпитале до инженера-метролога, удостоена ордена Трудового Красного Знамени. Победный май 1945-го ветеран помнит и сегодня.
Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны:
Это было в Чехословакии. Был солнечный, ясный день. Я была в этом поезде самая маленькая. Меня звали Лялечка. Ляля – так меня и дома всегда звали. И там все пожилые были. Я это помню и никогда не забуду. Некогда было бояться. Надо было за других беспокоиться.
Ядвига Еробкина ведет активную общественную жизнь. Ветеран – победитель городского этапа республиканского конкурса «Женщина года – 2024». Проводит встречи с молодежью, школьниками и трудовыми коллективами. Ядвига Генриховна пригласила Наталью Ивановну на свой 101-й день рождения в октябре. Спикер с радостью приняла приглашение.
Ветеран попросила Наталью Кочанову передать привет Президенту, добавив, что она внимательно следит за новостной повесткой главы государства и поддерживает все его решения.