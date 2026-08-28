В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»

В минской гимназии № 15 прошел праздник в рамках республиканской кампании «Соберем детей в школу». Помощь к началу учебного года получили 25 семей, нуждающихся в поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Лобанова, жительница Минска: Перед школой нас пригласили получить подарки. Нам это, конечно, приятно. Нас не забывает и школа, в которой мы учимся, и территориальный центр. Вообще я хочу сказать, что наше государство, начиная с самых высоких организаций, заботится о детях, попавших в трудные ситуации, и о семьях.

Татьяна Петкевич, жительница Минска: Мы ходили с представителями в магазин, и там полностью ребенка одели к школе. Мы покупали школьную форму, школьные принадлежности, рюкзак. То есть тоже, можно сказать, уделили внимание. Мы были очень довольны. Павлу это очень понравилось. Постоянно приглашают на какие-то мероприятия к Новому году, к Дню матери, проводятся различные концерты. То есть мы всегда являемся активными участниками. Ну и там всегда, естественно, нас ждут какие-то подарки, внимание и материальная помощь.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

С давних времен на Руси и на наших землях всегда старались сообща решать какие-то вопросы. И особенно тогда, когда дело казалось сложным и объемным, объединялись и соборно или толокой обсуждали, смотрели, как делать, и каждый свою лепту, свой вклад вносил. И тогда получалось общее дело – большое, значимое. Так и в настоящее время: совместно с Красным Крестом действует Министерство образования, которое со своей стороны помогло консультациями о том, как, что и где нужна помощь.

Акция адресована детям с инвалидностью, ребятам из многодетных и неполных семей, а также семьям беженцев и вынужденных переселенцев – волонтеры помогают им подготовиться ко Дню знаний.