В рамках духовно-просветительского форума в Минске проходят Рождественские образовательные чтения

Просвещение и современность. Как сформировать личность, не смотря на вызовы времени? Ответ на этот вопрос ищут на Рождественских чтениях. Духовно-просветительский форум стартовал сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – историческая память, духовные вызовы и пути их преодоления. Размышлениями делятся священнослужители, ученые, педагоги, представители власти и культуры со всей страны. Говорят о том, как воспитать поколение, которое знает и ценит свои корни, и почему духовная традиция остается важной частью национальной идентичности.