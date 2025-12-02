В рамках духовно-просветительского форума в Минске проходят Рождественские образовательные чтения
Просвещение и современность. Как сформировать личность, не смотря на вызовы времени? Ответ на этот вопрос ищут на Рождественских чтениях. Духовно-просветительский форум стартовал сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – историческая память, духовные вызовы и пути их преодоления. Размышлениями делятся священнослужители, ученые, педагоги, представители власти и культуры со всей страны. Говорят о том, как воспитать поколение, которое знает и ценит свои корни, и почему духовная традиция остается важной частью национальной идентичности.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Пригласили на чтение людей различных профессий, и священнослужителей, и общественные организации, государственные деятели. Думается, что объединив усилия мы сможем сделать многое, и результат будет положительный. Рождественские чтения призваны дать такой импульс работы в регионах. Воплощение тех идей и мыслей, которые прозвучат на пленарном заседании в саму жизнь и сделать нашу жизнь лучше, добрее и совершеннее.
Иерей Николай Повный, клирик прихода храма Всех Святых Минска:
Мир очень активно развивается, технологический прогресс, развитие. Идет семимильными бурными шагами, развивается в геометрической прогрессии, и на христианские ценности – они вечны. Они идут над временем и пространством и актуальны для каждого человека.
Рождественские образовательные чтения проходят в Беларуси в 11-й раз. До 10-го января будущего года на различных площадках столицы состоится диалог о будущем, который опирается на наследие.