Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением
Ну а сейчас к трагедии в Старобельске, которую обсуждает весь мир. Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру – заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом он обозначил позицию всемирной организации в связи с атакой на колледж.
Эти слова прозвучали на экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала российская сторона. Постпред России Василий Небензя назвал удар военным преступлением. Кроме того, дипломат подчеркнул, что атака тремя волнами беспилотников, нанесенная по заполненному детьми зданию, не могла быть случайной и была совершена с целью максимального увеличения числа жертв среди мирного населения.
Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:
Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением.
Касалось бы, факт есть факт: погибли дети и взрослые, разрушено здание. На этом фоне чудовищными выглядят заявления некоторых политиков на том же экстренном заседании Совбеза ООН. Так, представитель Дании в ООН Кристина Лассен сказала, что не верит в удар по Старобельску. Она отметила, что трудно комментировать заявления России, пока они не будут независимо проверены. Такую же позицию высказала и представитель Латвии. Она тоже обвинила Россию во лжи. Якобы дезинформация – хорошо известная тактика Кремля.
Москва не оставила циничные, бесчеловечные и откровенно гнусные заявления без внимания. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что отрицающие теракт в Старобельске политики утратили человеческое достоинство. При этом Мария Захарова предложила организовать иностранным корреспондентам поездку на место удара в Старобельске.
А вот здесь начался откровенный абсурд. BBC официально отказалось посещать место трагедии, а команда CNN, как выяснилось, сейчас в отпуске. Такой подход, очевидно, демонстрирует полный крах стандартов традиционной журналистики со стороны ведущих СМИ. Это еще раз доказывает: объективная оценка на месте просто разрушит удобный для многих стран медийный нарратив. И здесь к месту напомнить про двойные стандарты. Одни катастрофы раздуваются, а другие намеренно замалчиваются.
Нынешний отказ выглядит как скоординированная акция политических кураторов. Тем временем количество погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 18 человек, пострадавших – до 60. Предварительно, под завалами могут находиться еще три ребенка.