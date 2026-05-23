Небензя: удар БПЛА по общежитию Старобельска является военным преступлением

Ну а сейчас к трагедии в Старобельске, которую обсуждает весь мир. Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру – заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом он обозначил позицию всемирной организации в связи с атакой на колледж.

Эти слова прозвучали на экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала российская сторона. Постпред России Василий Небензя назвал удар военным преступлением. Кроме того, дипломат подчеркнул, что атака тремя волнами беспилотников, нанесенная по заполненному детьми зданию, не могла быть случайной и была совершена с целью максимального увеличения числа жертв среди мирного населения.

Василий Небензя, Постоянный представитель России при ООН:

Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Касалось бы, факт есть факт: погибли дети и взрослые, разрушено здание. На этом фоне чудовищными выглядят заявления некоторых политиков на том же экстренном заседании Совбеза ООН. Так, представитель Дании в ООН Кристина Лассен сказала, что не верит в удар по Старобельску. Она отметила, что трудно комментировать заявления России, пока они не будут независимо проверены. Такую же позицию высказала и представитель Латвии. Она тоже обвинила Россию во лжи. Якобы дезинформация – хорошо известная тактика Кремля.