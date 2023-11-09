Небензя рассказал, почему Запад не хочет обсуждать в ООН подрыв «Северных потоков»

Ряд западных членов СБ ООН отказались внести в проект заявления по поводу призыва к ответственности за террористическую атаку на трубопровод «Северный поток». С таким заявлением выступил постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Россией был представлен проект выступления, который не был утвержден. В нем подчеркивается необходимость привлечения к суду организаторов и виновных в нападении на газопровод. Но не все члены Совета Безопасности ООН согласились с ним.

Так, Небензя выразил обеспокоенность отсутствием конкретной информации о результатах расследования, проводимого Данией, Германией и Швецией спустя год после теракта. Он также заметил, что некоторые коллеги на Западе предлагают исключить из текста документа призыв к взаимодействию с Россией и к привлечению к ответственности виновных.