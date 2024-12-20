Групповой удар. ВС РФ ответили на обстрел ВСУ Ростовской области

Вооруженные силы России ударили по объектам украинской обороны в ответ на нападение ВС Украины в Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар был направлен на центр управления СБУ, на киевское конструкторское бюро «Луч» и на позиции зенитных ракетных комплексов Patriot.

Цели удара были достигнуты. Это ответ на попытку ВСУ нанести удар по предприятию «Каменский комбинат» ракетами США и Британии. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США стали прямым участником конфликта в Украине, что означает его эскалацию.