Прямой эфир

Групповой удар. ВС РФ ответили на обстрел ВСУ Ростовской области

20 декабря 2024 16:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вооруженные силы России ударили по объектам украинской обороны в ответ на нападение ВС Украины в Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Групповой удар. ВС РФ ответили на обстрел ВСУ Ростовской области-1

Фото: pixabay

Удар был направлен на центр управления СБУ, на киевское конструкторское бюро «Луч» и на позиции зенитных ракетных комплексов Patriot.

Цели удара были достигнуты. Это ответ на попытку ВСУ нанести удар по предприятию «Каменский комбинат» ракетами США и Британии. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США стали прямым участником конфликта в Украине, что означает его эскалацию.

# Армия # Валерий Герасимов

Другие новости рубрики

Все новости
Романов: выстраивать переговоры по Украине без Беларуси несправедливо и неконструктивно
20 декабря 2024 15:33

Романов: выстраивать переговоры по Украине без Беларуси несправедливо и неконструктивно

Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа
20 декабря 2024 14:50

Премьер Словакии Фицо пригрозил серьезным конфликтом Украине из-за газа

В Грузии готовы обсуждать закон об иноагентах с Советом Европы
20 декабря 2024 13:56

В Грузии готовы обсуждать закон об иноагентах с Советом Европы