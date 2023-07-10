Киев хотел ударить по Крымскому мосту тремя ракетами С-200

В воскресенье из Киева по Крымскому мосту были запущены три ракеты С-200. Об этом начальник Главного штаба Вооруженных сил РФ Виктор Афзалов проинформировал начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, сообщает ТАСС.

В ходе атаки Керченская транспортная переправа и аэродром Морозовск не пострадали, так как три ракеты были уничтожены средствами ПВО. Кроме того, атаке подверглись объекты в Ростовской и Калужской областях. Две ракеты С-200 были уничтожены, а две другие обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Ущерба и жертв в результате инцидента нет.